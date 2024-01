Espetáculo que aborda colapso ambiental no Ceará estreia no TJA

O espetáculo é recomendado para todos os públicos e estará em cartaz no palco principal do Theatro José de Alencar, em duas sessões gratuitas, às 18 horas e às 19h30min.

Saiba mais sobre o Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT)

O Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT) é uma realização do Theatro José de Alencar (TJA), fruto da parceria entre as Secretarias de Educação (SEDUC) e da Cultura (SECULT) do Estado do Ceará.

Fundado pelos atores e educadores Joca Andrade e Paulo Ess, o CPBT iniciou as atividades em 1991, ano da reinauguração do TJA. O objetivo era suprir a carência de cursos de iniciação às artes cênicas em Fortaleza.