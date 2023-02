Lucas Lucco sobre mudança de corpo: 'Resolvi não ficar bitolado'

O cantor Lucas Lucco chamou atenção com o corpo mais magro em sua passagem pela Sapucaí

Lucas Lucco posou para fotógrafos durante sua passagem pela Sapucaí e chamou atenção nas redes sociais pela mudança de corpo. Com uma aparência mais magra e esguia, o artista contou ao Gshow que resolveu “se dar uma folga”.

"Resolvi me dar uma folga, não ficar tão bitolado assim com dieta. Até melhorou o corpo. Estou me sentindo melhor também. Acho que é o mais importante”, conta ele sobre sua mudança de hábitos.

Uma coisa continua a mesma: a rotina de exercícios, que ele diz ser "sagrada": "Estou treinando normal. É sagrado. Como bem, me alimento bem....", completou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Oruro vibra ao som do Carnaval estrelado da Bolívia

Rio tem 41 blocos de rua nesta segunda-feira de carnaval

Carnaval do Rio se reencontra com a alegria de viver

Carnaval 2023: confira como foi o primeiro dia de desfile na Sapucaí

Tags