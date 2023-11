Mano Brown ganha título Honoris Causa por ações com a periferia

Rapper Mano Brown recebe título Doutor Honoris Causa pelo Conselho Universitário da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

O rapper Mano Brown recebeu o título Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). A cerimônia ocorreu na quarta-feira, 1º, no Teatro Municipal Candinha Dórea, no município de Itabuna, na Bahia.

Integrante do Racionais MC's, o compositor paulistano recebeu a condecoração devido sua importância “na arte, na cultura e especialmente na interlocução com jovens negros e negras de periferia”, conforme afirmou Joana Angélica Guimarães, reitora da UFSB.

No evento de entrega do título, Pedro Paulo Soares Pereira, o Mano Brown, agradeceu os membros do grupo de rap e homenageou a mãe, Ana Soares, que faleceu em 2016, aos 85 anos de idade.