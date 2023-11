Por que os fãs de Anitta declararam greve contra a cantora?

A festa ocorreu na noite de terça-feira, 31. No dia seguinte, um dos maiores fã-clubes da cantora, conhecido como "Anitta Press", anunciou a "paralisação geral" dos admiradores da funkeira carioca nas redes sociais. Segundo o grupo de fãs, a decisão será por "tempo indeterminado".

Durante uma festa de Halloween realizada por Anitta em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a cantora teria convidado a astróloga Virginia Rodrigues, que já se envolveu em controvérsia com os "anitters "por comentários que foram interpretados como menosprezo aos fãs.

Anitta divulgou o trabalho de Virgínia no começo da carreira, quando ela ainda tinha poucos seguidores. De acordo com o jornal O Globo, um suposto áudio da astróloga onde ela estaria menosprezando os fãs foi vazado no ultimo mês de agosto.



“Essa foi uma estratégia que eu tive. Recebi metade dos meus seguidores por causa da Anitta. E o que pensei…? Falei: ‘Cara, essa pessoas idolatram a Anitta. Então, já sei que (elas) têm algum problema de domínio de senso’. Então vamos desenvolver, voltar a estudar, voltar a ter vontade de entender política”, teria afirmado a astróloga.

A presença de Virginia na festa de Halloween ao lado de outras celebridades renomadas, como Luciano Huck, Angélica, Bruna Marquezine, Juliette e Michel Teló, teria gerado indignação entre os fãs da cantora. O agravante foi o fato de Anitta ter voltado a seguir a astróloga no Instagram, o que intensificou a revolta dos admiradores.