Melody divulga versão de 'Meiga e Abusada' e Anitta ironiza: ‘Liberar?'

Melody divulgou o lançamento de nova versão da música "Meiga e Abusada", de Anitta. A "Girl From Rio" questionou a releitura nas redes sociais

A estrela de Honório Gurgel logo comentou a novidade. "Será que eu vou liberar?", questionou nos comentários da publicação. Após o questionamento, internautas especulam uma possível parceria entre as duas.

Será que vem feat por aí? Melody divulgou a prévia da releitura de "Meiga e Abusada" , hit da cantora Anitta. Na legenda do vídeo publicado na quinta-feira, 26, a jovem falou que a regravação era uma versão "melhorada" da música.

"Tenho certeza que ainda vem uma música das duas juntas", escreveu um fã. "Que marketing incrível", pontuou outra seguidora.

Essa é apenas mais uma polêmica na relação entre as celebridades. Anitta vetou a música "Fake Amor", versão criada por Melody com base na canção "Faking Love".

LEIA TAMBÉM | Quem saiu de A Fazenda 15? Veja como foi a eliminação desta semana

Em entrevista ao programa "De Frente Com a Blogueirinha", a "Girl From Rio" explicou que a decisão foi motivada por direitos autorais e ainda pediu que a adolescente de 16 anos gravasse uma releitura do single "Mil Veces", lançado em outubro.



Melody, entretanto, recusou. "Muito obrigada pelos elogios, mas sinceramente, estou em outra fase da minha carreira. O jogo virou", afirmou na ocasião.