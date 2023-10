Roberto Carlos: Show de fim de ano terá Jão, Luisa Sonza e Fábio Jr

Ana Maria Braga revelou as atrações do "Especial Roberto Carlos" de 2023, realizado dentro da programação de fim de ano da Globo

"Essas rosas aqui que o meu amigo Roberto Carlos mandou para contar quem vai estar com ele no especial de fim de ano”, detalhou ao listar os nomes dos artistas convidados para o show de fim de ano do Rei na Globo.

Um dos momentos mais aguardados da televisão brasileira dos últimos dias do ano, o “ Especial Roberto Carlos ” revelou a programação para 2023. As atrações foram divulgadas nesta segunda-feira, 30, por Ana Maria Braga durante o “Mais Você”.

Marcado para ocorrer no dia 22 de dezembro, uma sexta-feira, o programa deste ano terá participação de Luisa Sonza, Jão, Ana Castela, Fábio Jr., Mumuzinho e o humorista Paulo Vieira.

No “Especial Roberto Carlos” de 2022, o Rei prestou homenagem a Erasmo Carlos, seu parceiro musical e amigo de longa data, que faleceu no mês de novembro, aos 81 anos de idade.



Roberto Carlos volta a Fortaleza para show no Réveillon 2024

A Prefeitura de Fortaleza anunciou a programação oficial da festa de Réveillon 2024. Um dos eventos mais esperados pelos fortalezenses e turistas, a festa irá contar com show gratuito de Roberto Carlos.

O retorno do Rei à Capital para apresentação durante o réveillon acontece cinco meses após o show realizado no Centro de Formação Olímpica (CFO). Anteriormente, Roberto Carlos fez show no ano de 2018, também no CFO.

Anitta e Luísa Sonza gravam DVD com Menos é Mais em Aquiraz; confira

Com três dias de festa, a virada de ano em Fortaleza irá acontecer no Aterro da Praia de Iracema. O evento gratuito também terá shows de Luísa Sonza, Péricles, Marina Sena, Titãs e João Gomes.