Espetáculo 'Tchau, Amor' abre temporada no Teatro Dragão do Mar

O espetáculo "Tchau, Amor" marca os 10 anos do coletivo Inquieta Cia. e estreia nova temporada no Teatro Dragão do Mar abordando relações de co-dependência

O coletivo teatral Inquieta Cia. abre nesta terça-feira, 7, uma nova temporada do espetáculo “Tchau, Amor”, no Teatro Dragão do Mar, em Fortaleza. A peça foi criada em comemoração aos 10 anos da companhia e teve sua estreia em setembro de 2022 .

Entretanto, um deles deseja sair. E a co-dependência entre eles ganha corpo, transitando entre as músicas do cancioneiro brega, paródias a referências da dança contemporânea e palavras ditas, entregando que aquilo não se mantém além das paredes do bar.

O espetáculo foi criado a partir de um exercício coletivo que incentivava o grupo a ler o livro de Julio Cortázar, “O Jogo da Amarelinha”, obra que propõe a interpretação da trama para além do escrito nas linhas do texto.

A diretora e roteirista Andreia Pires sustenta que “naquelas páginas no modo como se organiza, instaura-se uma ação, quando a pessoa colaboradora, faz sua escolha, tornando-se parte da narrativa como jogadora”.

A montagem já se apresentou no Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga, no Festival de Teatro de Fortaleza e na Bienal Internacional de Dança do Ceará. Nesta temporada que se inicia agora em novembro, as exibições acontecerão toda terça-feira.

Espetáculo "Tchau, Amor"