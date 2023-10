Espetáculo com Armando Babaioff chega a Fortaleza em dezembro

"Tom na Fazenda", peça com Armando Babaioff, será encenada em Fortaleza no mês de dezembro

O espetáculo teatral “Tom na Fazenda” chega em Fortaleza no mês de dezembro com duas apresentações no Cineteatro São Luiz. As vendas dos ingressos têm início nesta quinta-feira, 19, às 13 horas, no Sympla e na bilheteria oficial do equipamento.

Com Armando Babaioff, Denise Del Vecchio, Gustavo Rodrigues e Camila Nhary no elenco, “Tom na Fazenda” acompanha a história de Tom (Armando) que vai à fazenda da família do ex-companheiro para o funeral. Lá, ele se depara com a mãe do rapaz que não sabia da opção sexual do falecido filho e, assim, inicia uma tensa relação com os familiares.

Com direção de Rodrigo Portella, “Tom na Fazenda” estreou em 2011, no Canadá, e já passou por diversas cidades do Brasil e de outros países. Em Fortaleza, o espetáculo será apresentado no mês de dezembro. Datas e valores dos ingressos vão ser divulgados em breve.