Denise Fraga apresenta peça gratuita na Caixa Cultural Fortaleza

Com cinco apresentações na Capital, a peça será realizada nos dias 8 a 11 de novembro, às 20 horas, e no dia 12, às 19 horas. A retirada dos ingressos gratuitos terá início uma hora antes de cada sessão, na bilheteria oficial da Caixa Cultural Fortaleza.

Inspirado em histórias reais, “Eu de Você” relata situações cotidianas e constrói novas narrativas da vida com base no humor, na poesia e na música. A peça tem direção de Luiz Villaça e produção de José Maria. Na ocasião, a atriz será acompanhada por uma banda formada por mulheres .

A atriz Denise Fraga volta a Fortaleza este mês para apresentar um espetáculo gratuito na Caixa Cultural. Com o monólogo “ Eu de Você ”, a peça teatral estrelada por Denise irá ocorrer entre os dias 8 e 12 de novembro, no equipamento localizado na Praia de Iracema.

Na sexta-feira, 10, e no sábado, 11, as peças terão acessibilidade em Libras e recurso de audiodescrição. Também no sábado, 11, a atriz irá conversar com o público presente após a sessão.

Além das apresentações teatrais, Denise Fraga irá ministrar uma oficina gratuita na sexta-feira, 10, às 13h30min. Com foco em atores, atrizes e artistas profissionais, o workshop “O intérprete e a comunicação do texto” será realizado no teatro da Caixa e tem vagas limitadas. As inscrições para a oficina podem ser feitas no site da Caixa Cultural.

Espetáculo “Eu de você” em Fortaleza

Quando : de quarta-feira, 8, a sábado, 11, às 20 horas; domingo, 12, às 19 horas



: de quarta-feira, 8, a sábado, 11, às 20 horas; domingo, 12, às 19 horas Onde : Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)



: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito

Workshop “O intérprete e a comunicação do texto” com Denise Fraga

Quando : sexta-feira, 10, às 13h30min



: sexta-feira, 10, às 13h30min Onde : Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)



: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Inscrições: no site da Caixa Cultural



