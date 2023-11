Exposição "Escureci", sobre ancestralidade negra, estreia no MIS

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) receberá a partir deste sábado, 4, a exposição “Escureci”, idealizada pelos artistas cearenses Felipe Helói, Nycolas Di e Robson Marques. O evento de abertura também será no sábado, na praça do equipamento, a partir das 18 horas. A mostra ficará aberta ao público de novembro até março de 2024, no corredor expositivo do andar -1, do anexo do MIS.

As obras que a compõem são resultado do trabalho de mais de 10 artistas negros cearenses, sendo eles: Alexia Ferreira, Amanda Nunes, arth3mis, Berin, Brooks, Beatriz Souza, Flávia Almeida, Felipe Helói, Nycolas Di, Otas, Robson Marques, Tamires Ferreira, e os coletivos Um Favela e Coletiva Negrada.

