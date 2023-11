Céline Dion faz 1ª aparição após cancelar turnê por doença rara

A cantora Céline Dion apareceu pela primeira vez em público após o diagnóstico de síndrome da pessoa-rígida (SPR). O momento ocorreu na quinta-feira, 2, durante uma partida de hóquei de gelo realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Na ocasião, a artista canadense acompanhou o jogo entre o Montreal Canadiens, time do seu país natal, contra o estadunidense Vegas Golden Knights. Após a partida, a voz de “My heart will go on” e “The power of love” tirou fotos com os fãs e encontrou com os jogadores no vestiário.

Chantal Machabée, vice-presidente de comunicação do Montreal Canadiens, compartilhou o encontro com Céline nas redes sociais e agradeceu a presença da cantora durante o jogo. “Uma ótima visita em nosso jogo em Vegas ontem. Obrigada, Céline Dion, por sua grande generosidade. O time todo ficou muito feliz em conhecer você e sua família", escreveu.