Dois anos após morte, Marília Mendonça continua quebrando recordes

Marília Mendonça Crédito: Divulgação

A morte da cantora Marília Mendonça completa neste domingo, 5, dois anos. A cantora e outras quatro pessoas morreram em um acidente de avião no interior de Minas Gerais em 5 de novembro de 2021. Marília tinha apenas 26 anos e estava no auge do sucesso quando faleceu. A polícia concluiu que o acidente ocorreu por falha dos pilotos que conduziam a aeronave. Os pilotos foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Como os dois também morreram no acidente, o inquérito será enviado à Justiça com recomendação de arquivamento, segundo a polícia mineira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Acidente matou Marília Mendonça e mais quatro pessoas Marília, que tinha 26 anos, morreu no dia 5 de novembro de 2021, enquanto viajava em um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ. No avião também estavam Geraldo Medeiros (piloto), Tarciso Viana (copiloto), Henrique Ribeiro (produtor) e Abicieli Silveira Dias Filho (tio e assessor da artista). As cinco pessoas que estavam na aeronave morreram após sofrerem com um politraumatismo contuso. Em outubro, a polícia informou que ficou constatado que houve homicídio culposo triplamente qualificado por parte do piloto e copiloto. Como os dois também morreram no acidente, houve a extinção da punibilidade, e a sugestão de arquivamento do caso. Segundo o delegado de Caratinga, Ivan Lopes, houve negligência e imprudência por parte dos pilotos, já que é uma praxe que eles façam contatos com outros profissionais quando pretendem pousar em um aeródromo desconhecido. Eles não fizeram esse contato, de acordo com a investigação.