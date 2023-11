Vera Holtz fala sobre longevidade com estreia de novo filme

Novo filme do diretor Fábio Meira, "Tia Virgínia" acompanha uma mulher de 70 anos (Vera Holtz) que abdica da vida pessoal para cuidar da mãe Crédito: Vivi Giaquinta/Divulgação

Uma mulher em seus 70 anos de idade é pressionada a mudar de cidade e cuidar de sua mãe idosa. Seguindo em uma nova vida ao longo da saúde e necessidades da mãe, Virgínia questiona seu lugar enquanto mulher e cuidadora. Inspirado em suas próprias tias, o diretor Fábio Meira lança na próxima quinta-feira, 9, "Tia Virgínia", longa-metragem estrelado por Vera Holtz, que interpreta Virgínia, e Arlete Salles e Louise Cardoso, que dão vida às irmãs Vanda e Valquíria, respectivamente. "É um filme sobre as tias do Fábio, mas em algum momento você segue junto porque é uma história de família. Então é uma história de muitas famílias no país, né?", questiona Vera. Durante visita a Fortaleza no dia 27 de outubro, a artista natural de Tatuí, em São Paulo, juntamente com o diretor de "Tia Virgínia", participaram da pré-estreia especial do filme realizada no Cineteatro São Luiz.

Vera Holtz e Fábio Meira participaram de pré-estreia de "Tia Virgínia" no Cineteatro São Luiz Crédito: Guilherme Silva/Divulgação Em visita ao O POVO naquela sexta-feira ensolarada, a atriz e o cineasta conversaram com Maísa Vasconcelos para o programa “O POVO da Tarde”, na Rádio O POVO CBN, e deram uma breve entrevista ao Vida&Arte. Leia também | Filme cearense é destaque em festivais de cinema ao redor do mundo “Tem uma coisa que sempre me impressionou desde criança… No filme são três irmãs, mas na minha família são cinco, minha mãe tem mais quatro irmãs. E essa minha tia solteira ficou com essa obrigação. Ela tinha a vida dela, tinha uma profissão e morava em outra cidade. Mas, basicamente, exigiram que ela voltasse para casa dos meus avós para cuidar deles. Então, ela, desde quando eu era muito criança já me chamava atenção, porque ela não tinha seguido um padrão familiar e sempre foi uma mulher muito interessante, ligada às artes, com uma vida própria e eu sempre achei isso muito fascinante. Então eu quis contar essa história no filme. No filme a gente não mostra o passado da Virgínia, mas a gente entende que ela sempre foi uma mulher diferente”, explica Fábio. Veja o trailer de "Tia Virgínia", novo filme de Vera Holtz: Clique aqui para assistir no Youtube Em “Tia Virgínia”, Vera Holtz interpreta a personagem principal, uma mulher de 70 anos de idade que nunca casou e também não teve filhos. Ela é convencida por suas irmãs a mudar de cidade para cuidar da mãe, que é idosa, e se vê na obrigação de abdicar da vida pessoal para seguir com a “obrigação” de cuidar dos outros.

“De alguma forma, ela é pressionada pelas outras irmãs para ficar porque ela não casou e não teve filhos. Então ela abre mão do destino, abre a mão do desejo, dos sonhos e fica naquela casa para cuidar”, comenta a atriz. Veja | Filme do Mamonas Assassinas ganha trailer e web repercute elenco Fora de cena, Vera Holtz está sempre em ação Com uma carreira na atuação de mais de 50 anos, Vera é conhecida nacionalmente por seus papéis na televisão, como nas novelas “Vamp”, “A Próxima Vítima”, “Por Amor”, “Mulheres Apaixonadas”, “Avenida Brasil”, “Passione”, “Orgulho e Paixão” e “Amor de Mãe”.

Assim como Virgínia, Vera completou 70 de idade este ano e revela não pensar em pausar as atividades tão cedo: "Eu nunca imaginei que eu teria que parar de produzir, eu não tenho isso na minha cabeça, por conta dos exemplos, das referências na minha família. A longevidade sempre foi uma realidade na minha vida". Ativa nas redes sociais, com um perfil no Instagram que contabiliza mais de 1,2 milhão de seguidores, a atriz explica as razões de não atualizar mais o feed: "Então, eu não tenho tempo de produzir. Não que eu não tenha as ideias, mas é que não consigo parar em São Paulo, porque eu gosto da ideia de estar naquela mesa com aquele fundo".