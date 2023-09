Maraisa faz motorista de caminhão com foto de Marília Mendonça parar na estrada

Um caminhão com a traseira decorada pelo rosto de Marília Mendonça fez a amiga da cantora, Maraisa, parar no acostamento para conhecer a caminhoneira e influenciadora Laís Oliveira. O encontro foi gravado pelo noivo de Maraisa , Fernando Mocó .

O encontro rendeu um clique de Maraisa e Laís com a cantora e compositora Marília Mendonça ao fundo, no caminhão da influenciadora. “Como eu fiz essa homenagem para a Marília, muitas pessoas veem o meu caminhão e tiram fotos, buzinam”, explica a influenciadora.

“A gente parou no acostamento mesmo da pista. E eu não estava acreditando que aquela mulher (Maraisa) teve a sensibilidade (...) de ter parado para me dar um abraço, me conhecer” reflete Laís em seus stories na rede social.

Caminhão com foto de Marília Mendonça: o encontro



Em seu perfil, Laís Oliveira agradeceu Maraisa e afirmou ter ficado “em choque” com o encontro. “Eu acho que esqueci até como se descia do caminhão”, conta.

“Eu sabia que ela era uma pessoa sensacional, quem acompanha sabe, mas ela me surpreendeu demais. (...) Ela parou no acostamento da pista pra me conhecer, pra me dar um abraço”, completa.