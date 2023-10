Pilotos foram responsáveis pelo acidente que vitimou Marília Mendonça, conclui Polícia Civil

"A tripulação, por circunstâncias até então não justificáveis, atuaram com negligência e com imprudência", disse Ivan Lopes Sales, um dos delegados responsáveis pela investigação. Apesar de acreditarem na responsabilidade dos profissionais, a Polícia pediu pelo arquivamento do caso, já que todos a bordo morreram.

As investigações concluíram que o bimotor não tinha problemas técnicos e a possibilidade de um mal súbito dos pilotos foi descartada. A aeronave que a cantora e outras quatro pessoas estavam atingiu o cabo de uma torre de distribuição em Caratinga, no interior de Minas Gerais, e caiu em uma cachoeira.

Conforme o delegado, não era obrigatório que as torres tivessem sinalização e, além disso, existiam protocolos a serem seguidos. Também não existiu, de acordo com ele, o contato com outros profissionais para a realização do pouso no aeródromo, que era desconhecido pelos pilotos. A conduta é comum nesse tipo de procedimento.