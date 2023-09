Marília Mendonça terá vida e carreira contadas em filme

A cantora sertaneja Marília Mendonça (1995-2021) será homenageada em um projeto da Prime Video que inclui um longa-metragem sobre a vida e carreira da artista.

No total, três obras audiovisuais estão previstas. As informações são do site Hugo Gloss. A plataforma terá acesso a detalhes da trajetória de Marília, incluindo material de arquivo pessoal da artista.

O projeto é apoiado por Ruth Dias, mãe de Marília, que afirmou ao site que a história dela será contada "sem maquiar nada". "Muita gente conheceu a Marília já no auge e não tem ideia do que ela viveu desde pequena", disse.