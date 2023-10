Filho de Marília Mendonça não entende o acidente, revela Murilo Huff

Murilo Huff, o pai do filho de Marília Mendonça, revela que a criança não entende ainda como aconteceu o acidente da cantora

Segundo Murilo, Léo, de 3 anos, ainda é muito “novinho para entender o que aconteceu”. “A gente ainda não explicou com detalhes pela pouca idade que ele tem. Claro que a gente fala dela, mostra foto, mostra vídeo. Ele sabe quem é a mamãe”, explica.

Em entrevista nesse sábado, 7, ao programa É de Casa, da TV Globo, o cantor Murilo Huff revelou que seu filho com a cantora Marília Mendonça ainda não entende o acidente que causou a morte da artista.

“No momento certo, a gente vai explicar tudo o que aconteceu e ele com certeza vai saber quem foi a mãe dele como profissional e principalmente como pessoa, como mãe”, completou o pai da criança.

Marília Mendonça: o acidente de avião

Em 2021, a aeronave que transportava a cantora caiu no interior de Minas Gerais e causou sua morte. Na última quarta-feira, 4, a Polícia Civil do estado concluiu que a queda do avião bimotor ocorreu por causa de um erro dos pilotos Geraldo Martins de Medeiros Junior e Tarcísio Pessoa Viana.

A investigação atribuiu a eles o crime de triplo homicídio culposo - quando não a intenção de matar -, com extinção de punibilidade. A defesa de Geraldo Martins considerou a conclusão como “absurda”.

O irmão de Marília, João Gustavo, também criticou a decisão da Polícia Civil em responsabilizar os pilotos. Segundo ele, “faltou transparência” e continuará indagando o que gerou o acidente.

