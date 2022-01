Xamã alcança 1º lugar do Brasil e entra no Top 50 global

O cantor ganhou destaque no fim do ano com a música "Malvadão 3", considerada um dos hits da virada de ano

Com "Malvadão 3", o rapper Xamã tem a música mais ouvida do Brasil. O artista alcançou o primeiro lugar do País nas plataformas de streaming Spotify, iTunes, Shazam e Deezer, além do primeiro lugar no YouTube de Portugal e quarto do Brasil, primeiro lugar do Spotify português e 38º no mundial.

A música foi um dos hits da virada de ano e ganhou até coreografia viral no TikTok, sendo reproduzida por famosos como Gil do Vigor, Any Gabrielly e Mel Maia. Por trás da faixa está Jason Fernandes, nome de nascimento do artista Xamã, que veio de Sepetiba, zona oeste do Rio de Janeiro.

Aos 32 anos, ele acumula alguns trabalhos no mercado da música, mas antes disso chegou a cursar direito e ser camelô. Foi a partir de 2017 que o cantor decidiu se dedicar somente à música. Ao longo de sua carreira, integrou coletivos de rap como 1kilo e Cartel MCs.

Xamã já lançou três álbuns de estúdio, sendo "Zodíaco" o mais recente, lançado em dezembro de 2020, que faz menção aos signos. Marília Mendonça, Gloria Groove e Luísa Sonza são alguns dos nomes que fizeram participações no disco.

Em 2019, o artista se apresentou no Rock in Rio. Antes de sua participação no festival, ele definiu sua música da seguinte maneira: "Toco na boate mais playboy da cidade, toco na favela, a senhora que está arrumando a casa me escuta". “É assim que eu tento capturar as pessoas, com a linguagem popular mesmo. A rua é como eu tenho de inspiração. Não sei tirar inspiração de outra coisa a não ser da rua", declarou.

Confira o clipe de "Malvadão 3":

