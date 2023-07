Aniversário de Marília Mendonça: fotos inéditas da cantora são divulgadas

A cantora Marília Mendonça faria 28 anos neste sábado, 22. O ícone do sertanejo morreu em 2021, após a queda do avião em que viajava, em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste de Minas Gerais.

Para homenagear a artista, um compilado de imagens inéditas foi publicado nas redes sociais da cantora. Nos registros é possível ver Marília em momentos da infância, adolescência e início da carreira com vídeos tocando violão. Fotos da sertaneja com a mãe e o filho Léo, de 3 anos, também fazem parte da homenagem.

Leia também | Família de ex-produtor de Marília Mendonça processa equipe da artista

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na homenagem, a equipe da cantora escreveu: “Hoje completa 28 anos da chegada daquela que vem para reescrever a história. Um fenômeno raro que os livros trazem nas páginas dos eternos. Uma menina que sorri com o olhar. Uma mulher que aconselha com o exemplo".

"Uma rainha que encanta o povo com seu jeito e com sua voz. Em todos os cantos… Milhões de pessoas estão neste momento conectadas em um só pensamento: feliz aniversário, rainha Marília Dias Mendonça”, completa a homenagem.

Leia também | Cenipa divulga laudo sobre o acidente de avião que matou Marília Mendonça

A publicação conta com mais de 10 milhões de visualizações. Nos comentários, artistas e amigos da cantora também prestaram homenagem: “Tá errado, hoje deveria ser feriado! Que falta que você faz minha amiga. Te amo. Parabéns pelo seu dia”, disse o influenciador Álvaro. A cantora Mari Fernandez também comentou a publicação: “Que falta você faz”.

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+:

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Assista ao filme clicando aqui.