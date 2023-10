MinC lança edital para hip-hop com investimento de R$ 6 milhões

Lançamento da chamada é ação de valorização e reconhecimento da expressão no Brasil

O Ministério da Cultura irá lançar na próxima quinta-feira, 26, o Edital Prêmio Cultura Viva Construção Nacional do Hip-Hop 2023, para valorização e reconhecimento da cultura hip-hop no Brasil. Serão investidos R$ 6 milhões em 325 iniciativas. A chamada tem apoio do Ministério da Igualdade Racial (MIR) e da Fundação Nacional de Artes (Funarte).

O ano de 2023 marca o cinquentenário de nascimento do movimento hip-hop, expressão cultural de resistência. Ao longo dos últimos meses, tem sido efetivada no MinC a Construção Nacional da Cultura Hip-Hop. O edital é uma das ações neste escopo.



