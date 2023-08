Filme cearense ganha quatro prêmios no 51º Festival de Gramado

"Mais Pesado é o Céu", do cineasta Petrus Cariry, levou os troféus de direção, montagem, fotografia e um prêmio especial do júri para a atriz Ana Luiza Rios

O longa cearense "Mais Pesado é o Céu" , do cineasta Petrus Cariry, venceu quatro prêmios no 51º Festival de Cinema de Gramado. A produção saiu vencedora das categorias de Melhor Direção, Fotografia (ambas para Petrus), Montagem (para Firmino Holanda e Petrus) e Prêmio Especial do Júri, concedido à atriz Ana Luiz Rios.

Outra produção cearense também participou do Festival de Gramado neste ano: o documentário "Memórias da Chuva", do diretor Wolney Oliveira, que conta a história dos habitantes de Jaguaribara, cidade do interior cearense, que tiveram que abandonar o local para a construção do açude do Castanhão.

O diretor Petrus Cariry, de "Mais Pesado é o Céu", após a cerimônia de premiação do 51º Festival de Cinema de Gramado Crédito: Cleiton Thiele/Agência Pressphoto / divulgação

Leia também | Confira matérias e críticas sobre audiovisual na coluna Cinema&Séries, com João Gabriel Tréz



51º Festival de Gramado: destaques entre os premiados

A cerimônia de premiação de longas-metragens do evento gaúcho ocorreu na noite do sábado, 19. O grande vencedor foi "Mussum, O Filmis", de Silvio Guindan, que levou seis troféus, incluindo o de Melhor Filme e Melhor Ator para Ailton Graça.

Outro destaque na lista de premiação foi a produção "Tia Virgínia", com direção de Fábio Meira. A obra venceu em cinco categorias do festival, incluindo Melhor Atriz (para Vera Holtz) e Melhor Roteiro. Na categoria de melhor filme documentário, o vencedor foi "Anhangabaú”, de Lufe Bollini.