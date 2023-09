Filme cearense 'Represa' conquista 5 prêmios no Festival de Vitória

O filme cearense “Represa” foi premiado no Festival de Cinema de Vitória, ocorrido na noite de sábado, 23. O evento de premiação foi realizado no Sesc Glória, localizado no centro da capital do Espírito Santo.

Com direção de Diego Hoefel, o filme conquistou cinco troféus na 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia e Menção Honrosa a Gilmar Magalhães, ator coadjuvante do longa-metragem.

Em “Represa”, Lucas atravessa o país para visitar o local de nascimento de sua falecida mãe. Para vender um terreno que ela possuía, Lucas se aproxima de Robson, um irmão que ele nunca conheceu. Quando a filha de Robson conhece Lucas, ela logo percebe que algo está errado.