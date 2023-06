Filme cearense conquista prêmios no Festival de Tribeca, em Nova York

O filme “Estranho Caminho” conquistou quatro prêmios no Festival de Tribeca, realizado em Nova York, nos Estados Unidos. Criado em homenagem às vítimas dos ataques ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, a cerimônia de premiação foi realizada nesta quinta-feira, 15.

Dirigido pelo cearense Guto Parente, “Estranho Caminho” acompanha a história de um jovem cineasta que retorna a Fortaleza, sua cidade natal, e é surpreendido com o avanço da pandemia de covid-19. David (interpretado por Lucas Limeira) se vê obrigado a procurar seu pai (vivido por Carlos Francisco) um sujeito peculiar com quem não fala há mais de dez anos.

O filme cearense participou da Competição Internacional de Dramas do Festival de Tribeca, e conquistou prêmios nas categorias de Melhor Cinematografia, Melhor Performance, Melhor Roteiro e Melhor Filme, com júri formado por Brendan Fraser, Zazie Beetz, Alfredo Jaar, Shirin Neshat e Kate Siegel.

"Estranho Caminho" no Festival de Tribeca 2023

“Estranho Caminho" foi considerado um dos melhores filmes feitos durante a pandemia por Frédéric Boyer, diretor artístico do Festival de Cinema de Tribeca.

A produção também contou com profissionais do Ceará, como Linga Acácio, na direção de fotografia; Lucas Coelho, no som; Taís Augusto, na direção de arte; Ticiana Augusto Lima, na produção; Thais de Campos no figurino; Noá Bonoba, na preparação de elenco; além de Uirá dos Reis e Fafá Nascimento, na trilha sonora.

Com roteiro e direção de Guto Parente e produção de Ticiana Augusto Lima, da Tardo Filmes, o longa-metragem foi gravado em 2021 e contou com apoio da Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE) por meio de recursos da Lei Aldir Blanc.

No elenco, nomes como Tarzia Firmino, Rita Cabaço, Renan Capivara, Ana Marlene, Fab Nardy, Noá Bonoba, Jennifer Joingley, Déo Cardoso, Larissa Góes, Mumutante, Solon Ribeiro, David Santos, Pedro Breculê e Gabriel de Sousa também participaram do filme.



