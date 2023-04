Cearense "Estranho Caminho" representa Brasil em festival em NY

Drama fantástico que parte de uma trama calcada no cenário da pandemia da covid-19, o filme cearense "Estranho Caminho" é o único filme brasileiro selecionado para a mostra competitiva internacional do Festival de Tribeca, evento de audiovisual criado por Robert de Niro e Jane Rosenthal que ocorre anualmente em Nova Iorque. A edição de 2023 acontece de 7 a 18 de junho.

No longa, David é um jovem cineasta que volta à terra natal, Fortaleza, em meio ao avanço da pandemia do coronavírus. Neste contexto, acaba tendo que retomar contato com Geraldo, pai ausente há mais de 10 anos da vida dele. O reencontro forçado dá partida a uma série de acontecimentos estranhos.

Gravado na Capital em meados de 2021, "Estranho Caminho" é protagonizado pelo ator cearense Lucas Limeira (de "Cabeça de Nêgo") e pelo mineiro Carlos Francisco (de "Bacurau" e "Marte Um"). Guto Parente assina, além da direção, o roteiro do longa, que tem outros nomes cearenses na equipe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A produção foi financiada a partir de recursos da Lei Aldir Blanc a partir da Secretaria de Cultura do Ceará e, após a estreia mundial em Tribeca, deve seguir carreira no circuito de festivais até chegar às salas de cinema do Brasil no segundo semestre deste ano com distribuição da Embaúba Filmes.

Sobre o assunto Festival de Cannes: cearense Karim Aïnouz concorrerá à Palma de Ouro

Dragão do Mar anuncia programação de aniversário para o fim do mês

Incluindo cearense, É Tudo Verdade disponibiliza filmes on-line

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags