Segundou! Confira programações para curtir o início da semana

Às segundas, o Pirata Bar abre às 19h30min, iniciando as atrações às 20 horas com os "Piratas do Forró", passando por uma apresentação da Quadrilha Junina Zé Testinha e finalizando com a "Banca do Pirata", às 23h30min. A programação da casa é fixa e reúne profissionais como Armando Telles, vocalista da Banda do Pirata, que é músico do estabelecimento desde 1987.

Registros do "Sarau do Giz", às segundas feiras. Crédito: Daniel Brainer/Caos Audiovisual/ Divulgação

Na contramão do clima de ressaca do fim de semana, Fortaleza tem ganhado novas programações nas noites de segunda-feira. V&A reúne hoje dicas com música, bebida e petiscos.

A segunda-feira do Giz está inclusa na programação da happy hour, com cardápio diferenciado. Itens como caldinho de feijão, queijo coalho com melaço, duo de espetos, frango no balde, dadinho de tapioca com camarão, além dos chopes e caipiroskas estão inclusos.

Todas as segundas, a partir das 19 horas, acontece o "Sarau do Giz". O momento conta com roda de choro cheia de improviso e reúne músicos virtuosos da cultura cearense no Giz Cozinha Boêmia.

Além disso, o Pirata Bar possui uma promoção exclusiva para residentes do Ceará, que nas segundas-feiras pagam meia-entrada. Uma das casas de show mais clássicas da orla de Fortaleza, o Pirata Bar completa, no dia 21 de novembro deste ano, 37 anos de funcionamento ininterrupto (com exceção do período pandêmico).

Segunda sem Lei

A Budega dos Pinhões realiza a "Segunda Sem Lei", reunindo diferentes DJs com estilos como MPB, reggae, R&B e pop. Nomes como os DJs Nego Célio, Tomé, Freddi, BiaTurri, Ruthlovi, Estácio, Gato Preto, Maarji e Bugzinha se apresentam.

O início da semana no bar localizado ao lado do Mercado dos Pinhões conta com happy hour de caipirinha por R$ 6, metade do preço usual da bebida nos demais dias de funcionamento, e demais drinks do cardápio com 30% off. O espaço tem ainda promoções relâmpago de cervejas e combos que acontecem esporadicamente.

A bebida carro-chefe da Budega é o "Caipirão", de 1,250 L, (por R$ 25). Já entre os pratos, o feijão verde com carne de sol, o pastelzinho de gorgonzola com cenoura caramelizada e a carne de sol com macaxeira e paçoca fazem sucesso entre o público frequentador.