Motorista que atropelou Kayky Brito compra novo carro após vaquinha

O registro foi dividido com os seus seguidores nessa quarta, 10, por meio de um vídeo. O profissional de aplicativo recebeu cerca de R$ 170 mil de doações em uma vaquinha online. A arrecadação foi criada por internautas para que o motorista recuperasse os prejuízos causados no carro devido ao acidente.

Diones Coelho, o motorista de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito no início de setembro, comprou um carro novo com o dinheiro que recebeu de doações online. Ele compartilhou a conquista em suas mídias sociais.

Caso Kayky Brito: motorista diz que recusou R$ 500 mil em publicidade; CONFIRA

Diones compartilhou com os internautas que, com o carro novo, poderá trabalhar em um nível mais alto no aplicativo. "Hoje estou pegando o novo carro para poder trabalhar em uma categoria melhor nos aplicativos, e poder aumentar a minha renda mensal, rodar menos horas também pela categoria que irei trabalhar", explica



Coelho também se mostrou grato às pessoas que o ajudaram e agradeceu aos seguidores. “Mais uma vez gratidão a todos, que Deus prospere em todas as áreas da vida de cada um de vocês! Com certeza estão desde sempre em minhas orações. Gratidão transborda meu coração,” finaliza.

Kayky Brito aparece em vídeo e agradece motorista: 'Salvou minha vida'



O ator Kayky Brito apareceu em vídeo pela primeira vez após ser atropelado no Rio de Janeiro no mês passado. Em publicação no Instagram, ele agradeceu aos familiares, aos fãs, aos bombeiros e ao motorista.

"Obrigado a todos vocês, meus fãs, que mandam mensagem. Leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou minha vida, pois chamou os bombeiros. Obrigado bombeiros, a família, mãe, pai, irmã, cunhado. Um beijo a todos vocês", disse.



Motorista que atropelou Kayky Brito diz 'carregar traumas'; ENTENDA