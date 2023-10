Vídeo mostra Kayky Brito sendo afastado de mulher antes de acidente

Gravação mostra o momento em que Kayky Brito é afastado do rosto de mulher por Bruno de Luca. Crédito: Reprodução de vídeo/Record

Gravação realizada pelas câmeras de segurança do quiosque onde Kayky Brito e Bruno de Luca festejavam foram obtidas pelo programa Domingo Espetacular, da Record TV, e mostra Kayky com uma jovem desconhecida. No momento seguinte é possível ver Bruno de Luca afastar o ator do rosto dessa mulher. O vídeo divulgado foi capturado pouco antes de Brito ser atropelado, acidente que o deixou com múltiplas lesões e internado em estado grave no hospital. O ator recebeu alta na sexta-feira (29) e se recupera em casa.

O programa também exibiu o registro feito no interior do carro de Diones Coelho da Silva, motorista de aplicativo que fazia a última corrida do dia quando atropelou Kayky. Ele é acalmado pela passageira que levava no momento do atropelamento.

Alta após acidente Após ter alta hospitalar na última sexta-feira, 29, Kayky Brito recebeu a visita dos familiares. Em publicação no Instagram, Sandra Brito, mãe do artista, compartilhou as primeiras fotos de Kayky após o acidente. “Foram dias bem difíceis, dias de muito choro, dias de muita tristeza, dias de decisões… Todas as manhãs eu acordava, chorava muito e conversava com Deus. Ele me acalmava e me levantava. Eu implorava pra ele não soltar a mão do meu filho e assim ele fez”, escreveu Sandra na legenda da publicação. Em pé ao lado da irmã, a também atriz Sthefany Brito, do cunhado e dos pais, Kayky aparece sorridente. “Estivemos todos unidos, todos os dias. Na alegria e na tristeza”, completou Sandra. Kayky Brito aparece em fotos pela primeira vez após atropelamento Crédito: Reprodução/Instagram @sanksbrito Kayky Brito aparece em fotos pela primeira vez após atropelamento Crédito: Reprodução/Instagram @sanksbrito Kayky Brito recebeu alta hospitalar após 27 dias internado O ator Kayky Brito recebeu alta hospitalar na sexta-feira, 29. De acordo com o boletim médico compartilhado na tarde de hoje, o ator foi liberado do hospital e possui “condições de prosseguir com a reabilitação em casa”. Kayky estava internado há cerca de 27 dias. No boletim médico divulgado no dia 22 de setembro, o artista de 34 anos de idade havia recebido alta da UTI e estava consciente e falando com familiares.