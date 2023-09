Motorista que atropelou Kayky Brito diz 'carregar traumas'

Diones Coelho, motorista envolvido no acidente de Kayky Brito, se emocionou no Encontro com Patrícia Poeta, programa da TV Globo, ao falar sobre o acidente e o engavetamento do processo. Na entrevista, ele revelou estar tendo crises de ansiedade e não conseguir dormir devido ao trauma.

Na quarta-feira, 27, a polícia solicitou ao Ministério Público o arquivamento do caso após concluir nas investigações que Diones não era culpado pelo atropelamento. Emocionado, ele comentou a decisão: “Acordei com essa notícia e foi muito gratificante. Eu já tinha convicção da minha inocência, mas estava aguardando a Justiça tornar isso público”.

Entretanto, o acidente ainda tem efeito no motorista. “Tirou o peso, mas o trauma eu ainda carrego”, afirmou ele, dizendo também não gostar de assistir o vídeo, pois as imagens ficam em sua cabeça como um “looping”. “Tenho tido crises de ansiedade. Para mim é tudo muito novo e assustador”, disse.