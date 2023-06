Astrud Gilberto: antes de Anitta, brasileira chegou ao Grammy

A cantora baiana Astrud Gilberto foi precursora na conquista de espaços pelos brasileiros mundo afora. Responsável por dar voz à “Garota de Ipanema" na versão inglesa, a artista ganhou a categoria de "Gravação do Ano" no Grammy de 1965. Astrud morreu na noite da última segunda-feira, 5, aos 83 anos.

Assim como Astrud, a cantora Anitta também ganhou notoriedade com uma versão de “Garota de Ipanema”. Quase 60 anos depois do sucesso da canção na voz da baiana, Anitta regravou a música e foi indicada ao Grammy 2022 na categoria de “Melhor Artista Revelação”, mas não levou o prêmio para casa.

O fato é que as “garotas de Ipanema” têm muito em comum. Apesar de ter ganhado a categoria “Gravação do Ano”, Astrud também perdeu a categoria de “Melhor Artista Revelação”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Trajetória de Astrud Gilberto

A estreia da baiana no campo artístico ocorreu devido à sua conexão com João Gilberto, seu primeiro marido. Em 1964, o violonista e compositor fez uma gravação de "Garota de Ipanema" em colaboração com Stan Getz e chamou sua parceira para interpretar a canção.

Com uma extensa discografia composta por 19 álbuns, a cantora era mais conhecida internacionalmente do que na sua terra natal. Já separada de João Gilberto, ela engatou carreira solo de sucesso que lhe rendeu uma porção de premiações.

Sobre o assunto Morre Astrud Gilberto, ícone internacional da Bossa Nova

Taylor Swift revela os artistas que vão participar do novo álbum

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui