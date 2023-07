Globo deverá pagar R$ 9 milhões de indenização a ex-apresentador

A Justiça do Trabalho de Belo Horizonte condenou a Rede Globo a pagar R$ 9 milhões de indenização a Lair Rennó, ex-apresentador e jornalista, que trabalhou na emissora por 20 anos. A sentença foi emitida na última quinta-feira, 30 de junho.

Segundo a decisão de Adriano Marcos Soriano, juiz do Tribunal Regional do Trabalho de Belo Horizonte, a Rede Globo cometeu fraude ao alterar o regime de contratação do apresentador, antes CLT, passando a ser pessoa jurídica (PJ).

Ao lado de Fátima Bernardes, Lair Rennó apresentou o programa “Encontro” desde 2012, até o ano de sua saída da emissora, em 2019. Na época, o jornalista cobriu os períodos de férias da apresentadora, que não foram devidamente pagos a Lair.

Na sentença, a Rede Globo foi condenada a pagar R$ 9 milhões por fraude no contrato e pela ausência de pagamento dos salários. De acordo com Andre Froes de Aguiar, advogado do apresentador, o valor ainda é provisório.

Lair Rennó é contratado da Record de Minas Gerais desde 2022, e atualmente apresenta o programa “Balanço Geral MG”.



