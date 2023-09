Umbanda e candomblé são temas de exposição no Dragão do Mar

A exposição "Festa, Baia, Gira, Cura" reúne um acervo de fotos, documentos, imagens e esculturas das festas da umbanda e do candomblé no Ceará

"Ressalto a importância dessa exposição acontecendo no Museu da Cultura Cearense e pelos espaços do Dragão do Mar, considerando que as populações afrodescendentes construíram a história do nosso Estado”, ressalta a curadora Marília Oliveira.

Com curadoria de Marília Oliveira e Rafael Escócio, a mostra reúne um extenso acervo de fotos , documentos, imagens, esculturas e intervenções artísticas da história das festas da umbanda e do candomblé no Ceará.

Com entrada gratuita, a exposição "Festa, Baia, Gira, Cura" inicia neste sábado, 30, às 18h30 no Museu da Cultura Cearense (MCC), no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. O material é fruto de ampla pesquisa e produção artística do antropólogo e fotógrafo Jean dos Anjos ao longo de mais de 20 anos .

A artista completa destacando que as populações negras foram “apagadas pelo 'mito de Iracema', que celebra o encontro entre as populações indígenas e os europeus, mas deixa a população negra de lado”.

“Essa exposição é também um jeito de retomar e celebrar a contribuição para a construção da história do nosso estado, o que detém a maior quantidade de terreiros de umbanda em todo o país", ressalta Marília.



A exposição inaugura os festejos de 40 anos do terreiro de Umbanda e Candomblé Cabana do Preto Velho da Mata Escura | Ilé Àse Ojú Oya, localizado no bairro Bom Jardim. Entre as obras expostas estão fotografias e materialidades das festas e rituais do terreiro, com enfoque especial para a festa da Rainha Pombagira Sete Encruzilhadas e Exú.

Para Valéria Laena, assessora dos Museus do Dragão do Mar, a exposição é uma oportunidade de ampliar a visão quanto às religiões de matrizes afroindígenas e romper com racismo religioso.

"O artista nos brinda com seu talento e estudo num dos momentos mais oportunos para discutirmos racismo religioso como crime previsto em lei. É uma exposição que traz a riqueza cultural das práticas, oferendas, danças e dos santos e cantos, possível de alargar nossas percepções e valores", afirma Valéria Laena, assessora dos Museus do Dragão do Mar.

A exposição fica em cartaz até 28 de janeiro de 2024, de quarta a sexta, das 9 às 18 horas (com acesso até as 17h30), e aos sábados, domingos e feriados, das 13 às 18 horas (com acesso até as 17h30).