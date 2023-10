Música de Belchior ganha clipe nostálgico produzido por cearense

Dois “Belchiors”, um com marcas de uma longa caminhada de vida e outro ainda no começo dela, se encaram e interagem. Esta é, resumidamente, a narrativa do clipe “Na hora do almoço”, canção do artista cearense Belchior. Ele foi lançado nesta terça-feira, 10, pela Noize Record Club a anunciando a reedição do LP “Belchior” (1974), mais conhecido como "Mote e Glosa", e a edição a revista de número 142 do clube.

A produção do vídeo ficou nas mãos do também cearense Murilo da Paz. Ele foi convidado pelo periódico - localizado em São Paulo - para dirigir o clipe que representa a publicação do mês de outubro, feita em homenagem ao cantor e poeta sobralense, falecido em 2017.

“Foi algo muito simbólico, porque eu já tive muita vivência em relação à música do Belchior. Momentos legais e tristes que a música dele em si me faziam bem”, relata Murilo sobre o que sentiu ao receber a proposta.