5 anos sem Belchior: o legado do músico pelo Ceará

Há muito tempo - cinco anos, precisamente - distante de casa, Belchior deixa uma saudade palpável nestes territórios cheios de distância. O 30 de abril que marca a morte do artista também ganha novos significados dentro dos espaços tão vívidos nas criações. Agora, a presença de Bel se torna uma unanimidade no Estado. Se mostra contínua nos murais das ruas, nos nomes dos pratos dos cardápios e nas frases que decoram tantos estabelecimentos. Se torna realidade, inclusive, nos equipamentos culturais que promovem a diversidade artística, parte do seu legado.

Pelas andanças em busca do imutável dentro da persona, é possível encontrar a réplica de sua figura na praça São João, em Sobral. Feita de bronze, a estátua retrata o artista cantando com o violão nas mãos. Já à beira-mar, em Fortaleza, a livraria Coração Selvagem, na Praia de Iracema, carrega um dos principais títulos de Belchior em um espaço composto por cores, poesia e música.



Centro Cultural Belchior

Na extensão da Praia de Iracema, próximo à movimentada Rua dos Tabajaras, o Centro Cultural Belchior (CCBel) se define como a "casa de praia da música". Inaugurado pela Prefeitura de Fortaleza e gerido em parceria com o Instituto Iracema, o equipamento visa dar espaço e apoio à cena cultural local. O ambiente liga as ideias de Belchior com a programação, que busca ser diversa e inclusiva.

Onde: Rua dos Pacajus, 123 – Praia de Iracema

Mais informações: Instagram

Complexo Cultural Estação das Artes Belchior

O espaço da estrutura da Estação Ferroviária João Felipe, patrimônio histórico e cultural do Ceará, integra o Complexo Cultural Estação das Artes Belchior, novo conjunto arquitetônico do Estado desde março. O espaço irá comportar, de maneira gradual até o segundo semestre de 2022, a Estação das Artes, a Pinacoteca do Ceará, o Museu Ferroviário, o Centro de Design e o Mercado Gastronômico, além das novas sedes da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ceará (Iphan). A inauguração foi realizada com o show "Belchior para Todes", homenagem ao artista que contou com participação da filha caçula, a cantora Vannick Belchior.

Onde: Rua Dr. João Moreira, 550 – Centro

Mais informações: Instagram

Conheça mais sobre o artista

“Belchior - Apenas um Rapaz Latino - Americano (2017)”

A biografia escrita pelo jornalista Jotabê Medeiros passeia pelos períodos pouco conhecidos da vida de Belchior, como os anos em que passou em um mosteiro na cidade de Guaramiranga. O livro foi constituído a partir de relatos de parceiros musicais, produtores, amigos e familiares. O produto está disponível na Amazon por R$ 34,85.

“Viver é Melhor Que Sonhar: Os Últimos Caminhos de Belchior” (2021)

Os jornalistas Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti revisitaram cidades por onde o cantor passou, antes e depois do exílio. É definido pela autora como um "road book" que percorre os percursos do cearense entre Nordeste, Sudeste e Sul. A venda é feita pela Amazon por R$ 47, 92.

“Belchior - Apenas Um Coração Selvagem“ (2022)

Dirigido pelos realizadores culturais Camilo Cavalcanti e Natália Dias, o documentário estrou na 27ª edição do festival É Tudo Verdade. Há cenas, inclusive, nas quais Belchior fala de si mesmo. O filme terá sessões presenciais no Rio de Janeiro e em São Paulo, além da disponibilidade na plataforma É Tudo Verdade Play.

