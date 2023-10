Jane Duboc e Nico Rezende fazem show em Fortaleza em outubro

10º edição do Projeto Duetos terá shows de Jane Duboc e Nico Rezende no Cineteatro São Luiz em outubro

Os músicos Jane Duboc e Nico Rezende vêm a Fortaleza para show no Cineteatro São Luiz . A apresentação da dupla de cantores faz parte da programação da 10ª edição do Projeto Duetos e irá ocorrer no dia 29, último domingo de outubro.

A apresentação do Projeto Duetos de outubro tem início às 18 horas, com show de abertura da cantora cearense Munique Mendes. Na ocasião, a artista irá apresentar o projeto musical ‘Minha Aquarela”, que reúne canções que influenciaram a carreira de Munique.

Os ingressos para o show do Projeto Duetos estão à venda no site do Sympla e na bilheteria presencial do Cineteatro São Luiz, por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).

Em ambas as opções de ingresso, o público deverá levar 1 kg de alimento não perecível que será doado para Associação Pestalozzi Fortaleza, instituição que auxilia crianças do espectro autista e com Síndrome de Down.

10º Projeto Duetos

Com: Jane Duboc, Nico Rezende e Munique Mendes



Jane Duboc, Nico Rezende e Munique Mendes Quando : domingo, 29 de outubro, a partir de 18 horas



: domingo, 29 de outubro, a partir de 18 horas Onde : Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)



: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro) Quanto : R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada); + 1kg de alimento não perecível



: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada); + 1kg de alimento não perecível Vendas: no Sympla e bilheteria presencial



