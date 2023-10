Alcione celebra 50 anos de carreira com homenagem no Som Brasil

Ícone do samba e dona de uma das vozes mais características da música brasileira, Alcione ficou conhecida na década de 1970 e um dos seus primeiros sucessos é “Não deixa o samba morrer”. Nas letras, a artista destaca sentimentos como amor, paixão e autoestima, além de defender a cultura do morro e celebrar as raízes negras .

Nesta quarta-feira, 11, Alcione será a homenageada no programa Som Brasil, da TV Globo, em comemoração aos seus 50 anos de carreira. O programa foi gravado na quadra da escola de samba da Mangueira e a cantora abordou temas sobre sua vida pessoal e profissional. A atração será comandada pelo jornalista Pedro Bial e irá ao ar após a novela “Todas as Flores”.

Essa edição do Som Brasil mostrará a cantora na quadra da Mangueira, escola da qual faz parte, rodeada de familiares, amigos, fãs e pessoas próximas à escola, onde ela faz um show exclusivo com participações especiais de músicos do cenário do samba de diferentes gerações que têm uma relação ou que se inspiram nela.

Nomes como Diogo Nogueira, Leci Brandão, Luciana Mello, Luedji Luna e Mumuzinho participam. Eles interpretarão sucessos como “Você Me Vira a Cabeça”, “Meu Ébano”, “Estranha Loucura”, e “A Loba”.



Pedro Bial também convida Ivone, Maria Helena e Solange Nazareth, irmãs de Alcione, para falarem sobre a vida e a relação de amizade que possuem com a cantora. Por meio do humor e das histórias inéditas, detalham a infância, a relação dos pais, e a influência musical vinda da família, em especial do pai, João Carlos Dias Nazareth, que tinha uma banda e costumava ensaiar em casa.

No início do ano, o quarteto foi filmado desfilando nos corredores de um shopping do Rio de Janeiro e rapidamente ganharam destaque nas redes sociais, sendo comparadas com as irmãs Kardashians.

O programa é produzido pela mesma equipe do “Conversa com Bial", com direção artística de Monica Almeida, direção geral de Gian Carlo Bellotti, e produção de Anelise Franco. A direção de gênero é de Mariano Boni.