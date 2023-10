Cartola é homenageado pelo Google em alusão aos 115 anos do artista

Nesta quarta-feira, 11, a ferramenta de pesquisa está personalizada com animação especial em alusão à música "Preciso Me Encontrar"

A interface do site de pesquisa do Google, empresa de softwares e serviços online, presta homenagem ao longo desta quarta-feira, 11, ao músico Angenor de Oliveira, o Cartola, que há 115 nascia no Rio de Janeiro.

Para a ocasião, foi elaborada uma animação que mostra o artista rodeado de referências a música "Preciso Me Encontrar". O desenho tem fundo roxo e incorpora elementos visuais do compositor, como a sua face usando os óculos escuros e a viola utilizada por ele. Em novembro deste ano, marcam os 43 anos que o Poeta das Rosas faleceu.

Nascido no Rio de Janeiro, em 11 de outubro de 1908, o artista ficou famoso por suas composições "As Rosas não Falam", "O Mundo É um Moinho" e "Alvorada". Angenor é também apontado por diversos músicos e críticos musicais como o maior sambista da história da música brasileira. Cartola, ainda, juntamente com Carlos Mangueira e outros músicos, ajudou a fundar uma das primeiras escolas de samba da cidade, a Estação Primeira de Mangueira.