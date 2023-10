Getúlio Abelha grava série com Fernanda Lima durante turnê na Europa

Getúlio Abelha e Fernanda Lima gravaram websérie de entrevistas da apresentadora Crédito: @fredericonceptual / divulgação

Ao site RG, a apresentadora teceu elogios ao artista. “Talento incrível, camaleônico criativo e um amor de pessoa”, descreveu. Fernanda ainda ressaltou a possibilidade de visibilizar artistas entre outros públicos. "Sei bem como esse trajeto é difícil e só eu sei a luta que tive que lutar pra colocar a, (até) então, desconhecida Pabllo Vittar na banda do 'Amor e Sexo' e trazer como convidadas desconhecidas do grande público, como Glória Groove, Jup do Bairro e Linn da Quebrada", compartilhou com o site. LEIA TAMBÉM | Primavera Sound: Mateus Fazeno Rock e Getúlio Abelha são confirmados Getúlio promoveu a "Marmota Eurotour" entre os dias 28 de setembro e 6 de outubro, passando pelas cidades de Lisboa, Coimbra e Bordeaux. Já no Brasil, o artista tem apresentações marcadas em eventos como o Festival Mada (RN) e Primavera Sound (SP) para o segundo semestre. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente