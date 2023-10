Jaqueta de Michael Jackson vai a leilão por até R$ 2,5 milhões

De acordo com a BBC, a casa especializada pretende arrecadar entre £ 200 mil e £ 400 mil, o que na moeda brasileira seria equivalente a R$ 2,5 milhões atualmente. Segundo o veículo jornalístico, o item apareceu no primeiro de uma série de comerciais com Michael da marca de refrigerante.

Um dos motivos que levam a ação publicitária ser lembrada é um acontecimento dos bastidores: o cabelo do cantor pegou fogo durante as filmagens após uma falha no funcionamento pirotécnico e sofreu queimaduras. A jaqueta utilizada, no entanto, era outra.

Além da peça do intérprete do hit “Thriller”, serão leiloadas também a jaqueta La Rocka de George Michael, usada pelo artista na apresentação de um dueto com Aretha Franklin em 1987, e uma peruca em forma de colmeia usada em 2007 por Amy Winehouse para o clipe de “You Know I’m No Good”.

LEIA TAMBÉM| Fã de Michael Jackson gasta R$ 210 mil com 11 cirurgias para ficar igual ao cantor

Outro item é uma guitarra Gibson que pertenceu a Angus Young, um dos integrantes da banda de rock AC/DC, e uma fivela de cinto que foi de John Lennon. Os itens estão sendo estimados em, respectivamente, £ 120 mil e £ 60 mil (na moeda brasileira, aproximadamente R$ 743 mil e R$ 370 mil).

Também estarão à venda objetos relacionados a David Bowie, Elvis Presley e The Beatles. Em entrevista à BBC, Mark Hochman, diretor de música e cartazes da Propstore, revelou que era a primeira vez que alguns itens eram colocados à venda para o público, o que tornaria “altamente competitiva” a arrematação.