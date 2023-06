Michael Jackson pode virar réu novamente por abuso infantil

Mesmo após a morte do cantor há 14 anos, Michael Jackson pode voltar a ser réu por supostamente abusar do coreógrafo Wade Robson quando ele era criança, diz o site TMZ.

O coreógrafo relata que o abuso aconteceu em Neverland, parque privado do artista, quando o dançarino tinha entre 7 e 14 anos. O processo acusa uma das empresas do cantor, a MJJ Productions, de ter facilitado o abuso. Os advogados da empresa de Jackson argumentaram que a empresa não tinha obrigação legal de proteger Robson ou qualquer outra pessoa do cantor porque não tinha capacidade de controlá-lo. Em abril de 2021, Robson perdeu o processo que movia desde 2013 contra a empresa.

"A decisão estabeleceria um precedente perigoso que deixaria milhares de crianças que trabalham na indústria do entretenimento vulneráveis", declarou o advogado de Robson, seguido de uma promessa de recorrer da decisão.

O processo já havia sido descartado anos antes, mas foi retomado em 2020, quando o estado da Califórnia aprovou uma lei que dava mais tempo para processos em casos de abuso sexual infantil. O Tribunal de Apelação da Califórnia, nos Estados Unidos, autorizou Robson a apresentar seu caso.

Além de Robson, James Safechuck entrou com uma ação semelhante contra a MJJ Productions, que também está perante o Tribunal de Apelação.

