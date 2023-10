Casa da Mônica está disponível para aluguel no Airbnb

Tem um guarda-roupa com vários vestidos vermelhos e desenhos feitos pelo Cebolinha, além da presença do mascote Sansão e um espaço para recriar o famoso meme do "ata". A parceria inédita com a Maurício de Sousa Produções é realizada em comemoração aos 60 anos da turminha.



Veja as imagens da Casa da Mônica:

Figurinos icônicos da personagem, os vestidos vermelhos também podem ser encontrados no armário Crédito: Airbnb/divulgação Casa também tem espaço para recriação do meme "ata" Crédito: Airbnb/divulgação Estadia está disponível para até dois adultos e uma criança de 12 anos Crédito: Airbnb/divulgação Mascote Sansão também está presente na Casa da Mônica Crédito: Airbnb/Divulgação

Entretanto, são poucas as oportunidades para aproveitar a nostalgia. A casa está disponível para uma estadia única de duas noites, para até dois adultos e uma criança de até 12 anos, entre os dias 20 e 22 de outubro de 2023.

As reservas poderão ser feitas a partir desta quinta-feira, 12, na página do Airbnb. A diária custa R$ 260 e os hóspedes devem ter um perfil verificado na plataforma com comentários positivos.