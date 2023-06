Com direção de Sofia Coppola, filme "Priscilla" irá contar a história da ex-mulher de Elvis Presley

O novo filme de Sofia Copolla ganhou primeiro trailer oficial, que foi divulgado na manhã desta quarta-feira, 21. “Priscilla” irá acompanhar a trajetória do casal Priscilla e Elvis Presley, narrada a partir do ponto de vista da ex-atriz.

Ainda sem data de lançamento, o longa-metragem contará com Cailee Spaeny (“Suprema” e “Jovens Bruxas - Nova Irmandade”) no papel de Priscilla Presley, e terá Jacob Elordi (“Euphoria” e “Barraca do Beijo”) interpretando Elvis Presley.

O filme é baseado no livro “Elvis e Eu”, autobiografia da empresária, lançado em 1985, que conta sua trajetória desde quando conheceu o “Rei do Rock and Roll” até o divórcio.

“Priscilla” será distribuído pela A24, estúdio de cinema estadunidense, responsável por “Moonlight”, “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”, “Hereditário”, “A Baleia”, “Aftersun”, “Lady Bird - A Hora de Voar” e outros títulos que conquistaram o cinema mundial.



Priscilla: assista o trailer

