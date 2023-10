Giovana Bezerra homenageia cantoras brasileiras em show no RioMar

Cantora cearense Giovana Bezerra lança espetáculo musical inédito em homenagem às artistas femininas do Brasil

A cantora cearense Giovana Bezerra estreia um novo show no Teatro RioMar no mês de novembro. A informação foi confirmada com exclusividade ao Vida&Arte.

No espetáculo musical, a artista apresenta canções de Rita Lee, Marina Lima, Alcione, Elba Ramalho, Ivete Sangalo e outros grandes nomes femininos da música brasileira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conhecida por apresentar um repertório amplo que passa por clássicos da música nacional e internacional em seus shows por toda a Capital, o show de novembro marca o início a uma nova fase na carreira de Giovana.