Poeta Salgado Maranhão celebra 40 anos de carreira com antologia

Conheça a vida do poeta e compositor Salgado Maranhão, que está comemorando 40 anos de carreira e 70 de idade com o lançamento de mais um livro

Nascido em um quilombo na região rural do semiárido maranhense, foi ali que Salgado teve o primeiro contato com a cultura brasileira. “Não havia escolas, tampouco livros. Mas havia uma cultura popular abundante que brotava de várias fontes, como da tradição africana , por meio das danças e cantos típicos dos negros remanescentes na senzala”, conta.

Popularmente conhecido como Salgado Maranhão, ele carrega até hoje o nome do estado onde nasceu, apesar de o gosto pela leitura ter se estabelecido apenas quando mudou-se para Teresina com a família e de sua carreira ter sido majoritariamente construída no Rio de Janeiro. “Costumo dizer que o Maranhão foi minhas raízes, o Piauí meu caule e o Rio de Janeiro meus frutos” explica o poeta.

Aos 16 anos, o poeta chegou em Teresina e passou a frequentar uma biblioteca pública, onde encantou-se pela obra de Fernando Pessoa e começou a sonhar com uma carreira de escritor. “Fiquei tão impactado que lia o livro dele só até a metade e voltava ao começo, com medo de não encontrar outro, porque ninguém do meu meio conhecia o grande poeta português”, lembra Salgado.

Ainda no Piauí, aos 18 anos, ele conheceu o compositor e poeta Torquato Neto, que o incentivou a ir para a capital carioca, onde sua vida mudou de vez. “Quando estudei na PUC-Rio, eu conheci um padre jesuíta que era faixa preta em artes marciais. Foi com ele que iniciei-me nessas práticas. Vi que o domínio do corpo através da disciplina do treino contínuo, deixava-me mais concentrado e favorecia minhas atividades na literatura. Não demorou muito para que eu me tornasse instrutor e passasse a cultivar também a medicina oriental. Foi um grande salto que marcou decisivamente a minha vida para que eu chegasse até aqui”.

Além disso, foi no Rio que ele conheceu e conviveu com músicos como Paulinho da Viola e Ivan Lins, que passaram de artistas estampados nos jornais para parceiros musicais do poeta. E em meio às vivências do âmbito musical, algo curioso aconteceu com Salgado: “Certo domingo, Herman Torres (um dos criadores do grupo de rock A Gang 90) me telefonou dizendo que sua mulher tinha ido embora levando suas duas crianças pequenas e que ele estava compondo uma melodia para eu botar letra. Fui direto para a casa dele e em 20 minutos escrevi 'Caminhos de Sol', que foi gravada por Zizi Possi e me deu tanto dinheiro que eu comprei uma casa para minha mãe. Depois disso, a mulher do meu parceiro retornou e ainda tiveram mais um filho. As canções, às vezes, fazem milagres”. Maranhão também já teve composições gravadas por Ney Matogrosso, Elba Ramalho, Alcione e outros.

Durante quatro décadas morando no Rio de Janeiro, Salgado Maranhão criou músicas e poesias que se espalharam pelo mundo e ainda tornou-se palestrante. “Nos últimos 12 anos, eu estive em mais de 100 universidades americanas falando sobre a minha obra e autografando os cinco livros que tenho traduzidos por lá pelo grande tradutor Alexis Levitin”, comenta.