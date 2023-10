Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati acontece em novembro

LEIA TAMBÉM| Festival internacional inédito no País anuncia edição no Ceará

O edital que regulamenta a participação das marcas no evento foi lançado no dia 28 de setembro e as pré-inscrições para a seleção começaram no dia seguinte. Elas seguirão até o dia 12 de outubro e são feitas a partir do site da ação.



O evento ocupará 1 quilômetro do ponto turístico histórico - a rua Coronel Alexanzito, também conhecida como Rua Grande -, comportando mais de 80 espaços gastronômicos. Também estão previstas oficinas de capacitação, empreendedores e apresentações musicais com artistas nacionais e regionais.

O festival é organizado pela Prefeitura de Aracati e o Sebrae-CE. Na edição passada, eles estimaram que cerca de 20 mil pessoas participaram da ação durante os três dias.

6ª edição do Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati



Quando: 17 a 19 de novembro



17 a 19 de novembro Onde: rua Coronel Alexanzito (a Rua Grande) - Aracati, Ceará



Instagram: @festivalgastronomicoaracati



