Espetáculo gratuito de terror estreia na sexta, 13, em Fortaleza

O espetáculo de terror "As Raposas" estreia no Teatro Dragão do Mar com abordagem critica sobre violência contra a mulher

Com entrada gratuita, o espetáculo teatral “ As Raposas ” estreia na sexta-feira, 13, a partir das 19h30min no Teatro Dragão do Mar , em Fortaleza. Através do terror , a peça denuncia a violência contra a mulher em uma narrativa de cinco camponesas enclausuradas por um assassinato.

O trabalho é resultado do curso Ateliê de Escrita Dramática da Escola Porto Iracema das Artes. O diretor da peça, Yago Barbosa, defende que relação do terror com vivência feminina precisa ser pautada e que para justificar essa afirmação há abordagens no próprio gênero (terror) que exemplificam essa relação.

"Falar sobre mulheres no terror é falar de uma parte essencial do próprio gênero. Afinal de contas, elas são as maiores sobreviventes dessas narrativas. O termo 'final girl', utilizado para se referir às personagens femininas sobreviventes dessas narrativas deixa isso claro. O gênero parece espelhar uma relação complexa entre o machismo estrutural e a luta pelo direito de existir feminino. O peso das vozes dessas mulheres não pode ser ignorado", argumenta.

Espetáculo de terror "As Raposas" Crédito: @estudio.margem/Divulgação Espetáculo de terror "As Raposas" Crédito: @estudio.margem/Divulgação Espetáculo de terror "As Raposas" Crédito: @estudio.margem/Divulgação Espetáculo de terror "As Raposas" Crédito: @estudio.margem/Divulgação Espetáculo de terror "As Raposas" Crédito: @estudio.margem/Divulgação Espetáculo de terror "As Raposas" se apresenta gratuitamente em Fortaleza Crédito: @estudio.margem/Divulgação

A peça também tem apresentação marcada no sábado, 14, no Teatro Dragão do Mar, às 19h30min, além dos dias 20 e 21 de outubro, no Teatro do Cuca Jangurussu. O espetáculo conta com interpretação em libras ao vivo. A classificação indicativa é para maiores de 16 anos.

A organização do espetáculo orienta que o público interessado verifique os possíveis gatilhos nas páginas oficiais da peça.