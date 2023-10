Liniker, Don L e Luedji Luna tocam em festival gratuito no Cariri

A cantora Liniker, que se apresenta em Fortaleza no fim deste ano, compõe a lista de apresentações. A artista faz show da turnê do seu disco mais recente, "Indigo Borboleta Anil" . Outra atração confirmada é a compositora paraibana Cátia de França . A cantora traz o seu coco de roda mesclado ao rock psicodélico, neste ano em que comemora 50 anos de carreira.

Abraçando as diversas facetas da região, o festival passa por temáticas que envolvem o encantado e o urbano, trazendo do cordel à dança e à performance. A programação terá como palco o Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, equipamento gerido pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará em parceria com o Instituto Mirante de Cultura e Arte. Toda a programação é gratuita .

O Festival Unaé - Sonhar o Cariri será realizado entre os dias 26 e 29 de outubro, na cidade do Crato. O evento já conta com alguns nomes confirmados, como Liniker , Luedji Luna, Don L, Dextape, Zabumbeiros Cariris e Kaê Guajajara para este encontro que tem como tema a busca por um "território ancestral" no sul do Ceará.

Arte, política e identidade no Cariri

Já Don L e Dextape levam, juntos, o rap ao palco. Os artistas integram as apresentações que permeiam o universo das oralidades presente no festival, que conta ainda com a Batalha do Cristo, Slam das Minas Kariri e Nego Gallo. As atividades seguem também com nomes já conhecidos da cena local, como João do Crato, Abidoral Jamacaru e Pachelly Jamacaru. O espetáculo "Poeira" do Grupo Ninho de Teatro também estará presente.

Tem aindaaexposição “HãHãw: Arte indígena antirracista”, que ressoa as vozes de 21 artistas indígenas de diferentes etnias e contextos do Brasil, entre elas as caririenses Barbara Matias Kariri e Vivi Kariri.

Com 29 municípios, localizada a 400 quilômetros da capital Fortaleza, a região do Cariri protagoniza um novo momento cultural, reinventando a vida com narrativas populares. A origem do nome Unaé denota da língua do povo Kariri, que significa "sonhar". A ideia principal do festival é construir a identidade de um povo que olha para o passado enquanto sonha com o futuro.

Festival Unaé – Sonhar o Cariri

Quando : 26 a 29 de Outubro

Onde : Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo. (avenida Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1, Gizélia Pinheiro - Batateiras, no Crato)

: 26 a 29 de Outubro : Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo. (avenida Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1, Gizélia Pinheiro - Batateiras, no Crato) Programação gratuita

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui