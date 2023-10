Festival com Simple Plan e Fresno passa por 5 cidades; saiba mais

Festival "I Wanna Be Tour" irá reunir 12 bandas nacionais e internacionais do pop, punk e emo para shows em 5 cidades do Brasil

As principais bandas do pop punk nacional e internacional vão se reunir para uma turnê especial no Brasil. Previsto para ocorrer em março de 2024, a “I Wanna Be Tour” irá reunir All Time Low, Simple Plan, A Day To Remember, The All-American Rejects, The Used, Boys Like Girls, Mayday Parade, Asking Alexandria, Fresno, NX Zero, Pitty e Plain White T’s em um festival que promete reviver o emo no país.

Trazendo um formato inédito de shows no Brasil, a primeira edição da turnê “I Wanna Be Tour” será itinerante e levará as 12 atrações para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e Belo Horizonte. Estreando no dia 2 de março de 2024, o festival inicia em São Paulo no Allianz Parque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seguida, a “I Wanna Be Tour” chega a Curitiba no dia 3 de março, com apresentação no Estádio do Couto Pereira. Única apresentação no nordeste, Recife recebe o festival emo no dia 6 de março, com shows previstos para serem realizados no Centro de Convenções Pernambuco.