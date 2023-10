Liniker faz show gratuito em outubro no Festival Unaé, no Crato

A cantora Liniker se apresenta no Centro Cultural do Cariri no dia 29 de outubro

A cantora e compositora Liniker tem um apresentação marcada no Festival Unaé, no dia 29 de outubro. O evento acontece no Centro Cultural do Cariri e é gratuito.

O festival inicia no dia 26 e conta com uma programação de shows musicais, espetáculos, performances, batalhas de rimas, exposições, videomapping, cultura popular, feiras criativas e muito mais.

Além do show no Cariri cearense, a cantora tem passagem marcada por Fortaleza no dia 10 de novembro, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia de Iracema. Os ingressos estão disponíveis no site Ingresso Digital por R$80 (meia) e R$160 (inteira). Pessoas trans podem adquirir a entrada por valor promocional (R$50).