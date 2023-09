Fagner celebra 50 anos de carreira em show no Cineteatro São Luiz

O cantor e compositor cearense Raimundo Fagner irá celebrar os 50 anos de carreira completados neste ano com um show especial no Cineteatro São Luiz. O marco inicial da trajetória artística do artista é o disco “Manera Fru Fru Manera ou O Último Pau de Arara”, de 1973.

O show comemorativo está marcado para o próximo dia 10 de outubro, a partir das 20 horas. Os ingressos para "Fagner - 50 anos" já estão à venda, com valores que variam entre R$40 (meia da plateia superior) e R$120 (inteira da plateia inferior).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O espetáculo deve trazer repertório de sucessos da MPB assinados por Fagner e, ainda, compartilhamento de histórias do artista com o público presente. O disco de estreia do cearense traz canções como "Último Pau de Arara", "Mucuripe" e "Canteiros". Outras músicas do artista incluem "Borbulhas de Amor", "Espumas ao Vento" e "Deslizes".