Caio Castelo lança novo disco em show gratuito no CCBNB

'Passo', novo disco do cantor e compositor Caio Castelo, ganha show de lançamento Crédito: Allan Diniz / Divulgação

"Trazer tempos diferentes para conviverem num único lugar por algum momento". É assim que o cantor e compositor cearense Caio Castelo define a intenção do novo show da carreira, que une a celebração de 10 anos do disco de estreia, "Silêncio em Movimento", com o mais novo trabalho, "Passo", lançado no último dia 22. A apresentação gratuita acontece neste sábado, 30, às 19 horas, no Centro Cultural Banco do Nordeste. A reflexão sobre tempo não vem por acaso: é este elemento tão abstrato quanto implacável que inspira "Passo". Antes de se lançar artista solo, há 10 anos, ele tocava na banda Comparsas da Vivenda, na qual era músico e compositor. "Comecei a compor outras coisas que não cabiam na proposta. Queria botar isso para fora e também me arriscar mais como cantor", relembra. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Iniciante, ele gravou "bem homeopaticamente" as canções do disco de estreia, que rendeu uma turnê que viajou pelo Ceará, Nordeste, Brasil e até por Cabo Verde. "Até hoje a galera fala (sobre o álbum), é muito fresco na memória das pessoas. Acho muito curioso, às vezes nem é tão fresco assim na minha (risos), mas para a galera é como se o disco tivesse saído ontem", compartilha.

Após a estreia, Caio lançou "Dois Olhos" em 2016. "Passo", portanto, é o primeiro álbum em sete anos. Não que o cearense tenha passado esse período parado: dos EPs do projeto "Pontes de Vidro", lançados entre 2018 e 2020, às parcerias como produtor, músico e diretor musical de outros artistas, o cearense acumulou diferentes experiências que desembocam no atual trabalho. Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

"'Passo' é como se fosse o meu 'segundo primeiro álbum'. Ele vem depois desse período mais longo que passei sem lançar um projeto solo e em que eu também estava participando de várias outras coisas", explica, citando os trabalhos com Silvero Pereira, Mulher Barbada e Thiago Araripe, entre outros. Apesar de focado nas parcerias, Caio seguiu criando canções próprias até perceber ligações entre elas. "Olhei para as músicas e falei: 'Cara, tem um álbum'. Percebi que ele existia e fui gravar as coisas que faltavam, chamar músicos para lapidar tudo. Juntei o conceito, percebi que estava falando muito sobre tempo. Não foi tanto um processo de criação de um álbum, foi mais de descoberta dele", define. O nome do trabalho foi escolhido a partir da multiplicidade semântica possível da palavra. "Um passo pode ser curto, pode ser largo, pode ser verbo", afirma o artista na faixa-título. A ideia da transitoriedade é guia das composições, sendo abordada de diferentes formas. Seresteiro Evoney Fernandes revive sucessos antigos em novo álbum; CONFIRA

"É um lance que tento intencionalmente fazer na minha escrita: partir do cotidiano, de pequenos detalhes, do particular, de uma forma que atinja uma universalidade, para que outras pessoas possam conectá-lo com seus universos particulares", explica. Caio reconhece em "Passo", ainda, o que chama de "ecos" dos trabalhos paralelos à carreira. "Cada experiência vai te construindo e estruturando de alguma forma. Vejo um pedacinho delas tanto na parte de produção musical como na poética e na forma de ver as coisas, de me colocar", afirma Ouça 'Passo', novo álbum de Caio Castelo Clique aqui para assistir no Youtube